شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: كنت مش مصدق نفسى لما عرفت انى حدخل اختبارات النادى الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن اشرف فى تصريحات لقناة الأهلى : كنت "مش مصدق" نفسى لما عرفت انى حدخل اختبارات النادى الاهلى حيث قمت بالمشاركة في المرحلة الأولى بفرع مدينة نصر وبعد عبوري لها دخلت المرحلة الثانية بالتتش والحمد لله حققت حلمي بالوجود داخل جدران القلعة الحمراء. Advertisements جاء ذلك خلال استضافة اللاعب بقناة الأهلي اليوم للحديث عن مشواره مع القلعة الحمراء وكيف عاد الى الصفوف من جديد بعد رحيله الى نادي سموحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف: كنت مش مصدق نفسى لما عرفت انى حدخل اختبارات النادى الاهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.