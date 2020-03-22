شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلن إنشاء صندوق تبرعات للمتضررين من توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحه إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا

كان فرج عامر أعلن أنه لن يضار أحد داخل ناديه من جراء وباء كورونا وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي علي تويتر:"‏تحية لمعالي الوزير اشرف صبحي ودائما اتشرف بالحوار البناء معه واؤكد علي ايجابيته وحرصه علي البناء والاستقرار واؤكد أن نادي سموحة حريص علي استقرار الجميع ، ولن يضار أحد في نادي سموحة"

Advertisements

وفي وقت سابق أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، عن غلق النادى نهائيا حتى 30 مارس الجارى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا وحماية الاعضاء ومنع دخول أى شخص إلى حرم النادى . وكشف عامر عبر حسابه على تويتر :" أن الإدارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك".

وتعيش محافظة الإسكندرية حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساءا واغلق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم.