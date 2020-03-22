شكرا لقرائتكم على لطفى يغازل شريف إكرامى برسالة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه على لطفى حارس مرمى النادي الاهلي رسالة لزميله شريف اكرامي الذي اقترب من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء، وكتب علي لطفي عبر حسابه على انستجرام:"كابتن شريف إكرامي مش عارف أبدأ منين ولا أقولك إيه غير إنك فعلاً من أحسن وأنضف الشخصيات إلي عرفتها مش علي مستوي الكوره بس ده في حياتي كلها كنت دايماً بتنصحني و بتدلني للخير ليا دايماً وكان شرف ليا إني كنت قريب ليك في النادي أستفدت منك كتير جداً بره الملعب وجوه الملعب في كل تمرينه وكل موقف كنت بتعلم منك حاجه انا قبل ما أجي النادي الأهلي كنت بحبك من تعاملاتك الراقيه معايا في معسكرات المنتخب بس لما قربت منك ربنا يعلم انت بقيت عندي إيه ومن أكتر الشخصيات الي أثرت فيا في حياتي ربنا يكتبلك الخير في خطوتك الجايه انت مكسب لأي مكان في أي منصب وإن شاء الله هتبقي خطوه موفقه ليك مع إني ملحقتش اشبع منك السنتين تلاته دول يا وحش أفريقيا يا محترم".



على لطفى

ومن جانبه رد اكرامي علي رسالة علي لطفي قائلا :"مش عارف اقولك ايه يا علي، كلامك اسعدني و شرفني و فنفس الوقت اثر فيا جداً،ربنا يكرمك و يوفقك انت و شناوي و شوبير،و هتفضل دايماً اخ و صديق بعتز بيه دايماً،تسلملي يا اصيل يا جدع" ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل شريف إكرامي عن القلعة الحمراء، مع توجيه الشكر له على ما قدمه للفريق خلال 25عاما. كان شريف إكرامي قد أعلن في وقتٍ سابق عن رغبته في الرحيل عن الأهلي آخر الموسم الجاري، من أجل المشاركة. شريف إكرامي توصل لاتفاق مع نادي بيراميدز على الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إكرامي (36 عاما) من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام. ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلي بجانب لقبين دوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقي. وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.