شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بضم مهاجم سوبر أجنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، في حالة رغبة إدارة النادي في تسويق الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من اعارة للفريق الوداد المغربي في يناير الماضي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز اجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد.

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من ناحية اخري وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسئولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر، أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.

ويترقب مسئولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر بعد تعليقه لمدة 15 يوما فى الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف، من الصفقات أو المعارين حيث يمتلك النادى الأبيض أكثر من لاعب معار فى مختلف أندية الدورى ويرغب مسؤولو النادى الأبيض فى استعادة البعض منهم.