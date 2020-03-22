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برونو أوفيني يشارك في التوعية عن خطر كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب اتحاد جدة رسالة للجميع بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالباً الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة .

ونشر برونو مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد خلاله على عدة نقاط منها إجراء التمارين في المنزل وتطبيق تعليمات وزارة الصحة مؤكداً أن الجميع سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة.

وكانت وزارة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير.

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