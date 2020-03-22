شكرا لقرائتكم برونو أوفيني يشارك في التوعية عن خطر كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب اتحاد جدة رسالة للجميع بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالباً الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية.

ونشر برونو مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد خلاله على عدة نقاط منها إجراء التمارين في المنزل وتطبيق تعليمات وزارة الصحة مؤكداً أن الجميع سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير.