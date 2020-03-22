شكرا لقرائتكم برونو أوفيني يشارك في التوعية عن خطر كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب اتحاد جدة رسالة للجميع بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالباً الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية.
ونشر برونو مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد خلاله على عدة نقاط منها إجراء التمارين في المنزل وتطبيق تعليمات وزارة الصحة مؤكداً أن الجميع سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة.
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير.
كانت هذه تفاصيل خبر برونو أوفيني يشارك في التوعية عن خطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.