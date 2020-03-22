شكرا لقرائتكم الوحدة يضيف "الكمامة" إلى شعاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي الوحدة السعودي يوم الأحد الكمامة إلى شعاره وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحينها كان الوحدة يحتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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