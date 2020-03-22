شكرا لقرائتكم غوريتسكا وكيميتش يجمعان 2.5 مليون يورو لـ"ركل كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمعت حملة "نحن نركل كورونا" التي أطلقها جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا ثنائي فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم والمخصصة لدعم المتضررين من الفيروس أكثر من 2.5 مليون يورو في أيامها الأولى.

وأطلق ثنائي الفريق البافاري الحملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) ودعم المتضررين من الفيروس ، الذي أودى بحياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم.

وتبرع الثنائي الألماني الدولي كيميتش وغوريتسكا بالمليون الأول، وبحلول يوم الأحد تمت إضافة أكثر من مليون ونصف المليون يورو وذلك وفقا لموقع الحملة.

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وتعهد ما يقرب من 20 لاعبًا بالتبرع، من بينهم أكثر من نجم ألماني مثل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، وجوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة للمهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار، وأوضح الموقع أنه تم تلقي 500 تبرعا صغيرا، وحوالي 350 طلبا من المنظمات لتلقي التبرعات.

وقال كيميتش وغوريتسكا، حينما أطلقا الحملة في وقت سابق من الأسبوع الماضي: نريد مساعدة أولئك الذين يساعدون الآخرين وتقديم مساهماتنا لضمان أنه بعد انتهاء الأزمة، سوف يتسم مجتمعنا بالتنوع والقوة كما كان من قبل.

من جانبه، تعهد المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بتقديم تبرع مالي يبلغ مليون يورو مع زوجته، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية.

وصرح ليفاندوفسكي للصحيفة : نحن جميعا في فريق واحد. دعونا نكون أقوياء في هذه المعركة. إذا تمكنا من مساعدة شخص ما فلنفعل ذلك.