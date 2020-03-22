أندرلخت يستغني عن مساعد مدربه بسبب التبعات المالية لفيروس كورونا

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أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم فصل مساعد مدربه السويدي بار زيتربرغ لأسباب مالية ناجمة عن توقف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي في بيان انه استغنى عن مساعد المدرب البالغ من العمر 49 عاما، بسبب تراجع في إيراداته المالية جراء توقف المنافسات الرياضية في البلاد ومختلف أنحاء العالم، في ظل تفشي "كوفيد-19".

وأشار في بيان الى "كرة القدم المحترفة، كما العديد من المجالات الاقتصادية، تواجه تحديات كبرى بسبب +كوفيد-19"، معتبرا ان الأخير "تسبب بتأثير اقتصادي ضخم على النادي" الذي توج بطلا للدوري المحلي في بلاده في المواسم الثلاثة الماضية.

وتابع "لذا نحن نحاول تحصين النادي على المدى القصير ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل في مواجهة الخسائر الكبيرة الناتجة عن تعليق الدوري (...) ولهذا اضطررنا للانفصال عن بار زيتربرغ الذي سنبقى نذكره كعملاق في هذا النادي".

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وخاض الدولي السابق زيتربرغ أكثر من 300 مباراة في قميص أندرخلت خلال فترتين أمضاهما في صفوفه كلاعب، امتدت إحداهما لأكثر من عشرة أعوام (بين 1989 و2000).

وفرض فيروس كورونا المستجد شللا شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إرجاء مواعيد كبرى مقررة في الصيف، لاسيما نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم. وفي حين أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) ان هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية استكمال منافساتها هذا الموسم، يخشى ان يسبب توقف المنافسات وإن لفترة موقتة، خسائر مالية كبيرة للعديد من الأندية لاسيما جراء تراجع ايرادات البث التلفزيوني.

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