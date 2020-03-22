ليكيب: فرنسا لن تسمح بإرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد أوليفيي فيران وزير الصحة الفرنسي، أنه لن يسمح بإرسال رياضيين من بلاده إلى اليابان لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وأشار فيران في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد، ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية أجزاء منه، أنه لن يطالب لاعبي بلاده بالاستعداد للأولمبياد بشكل سليم أيضًا.
وقال وزير الصحة الفرنسي: "هل لي أن أطلب كوزير للصحة في فرنسا أن يتم تأجيل الأولمبياد؟ الإجابة هي لا".
واختتم: "هل يمكن أن أسمح لنفسي بإرسال أي لاعب إلى اليابان أو مطالبتهم بالاستعداد للأولمبياد بشكل سليم؟ الإجابة أيضًا هي لا".
وجاءت تصريحات وزير الصحة الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم خلال الفترة الحالية، حيث سجلت بلاده 15 ألف و459 إصابة حتى الآن، بينما سجلت اليابان ألف و86 حالة.
الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي الأولمبي كان قد تأهل إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
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