محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر في النادي الأهلي، أن عودة المغربي وليد أزارو إلى صفوف الفريق من عدمه، بعد انتهاء فترة إعارته للاتفاق السعودي، تتوقف على عدة عوامل، بينها موعد عودة النشاط الكروي في مصر.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن طول مدة فترة التوقف الحالية سيكون لها أثرًا سلبيًا على إمكانية ضم مهاجم أجنبي آخر في الصيف القادم.
وقال المصدر: "من المبكر جدًا الحديث عن مصير أزارو، نادي الاتفاق لم يتحدث معنا عن إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي حتى الآن".
وأكمل: "توقف النشاط وغموض موعد عودته بسبب فيروس كورونا يجعلنا نؤجل البت في مصير اللاعب، وهل سيعود أم سيتم بيعه نهائيًا".
وأضاف: "ربما لو طالت الأزمة الخاصة بتوقف النشاط وقتها قد نواجه صعوبات في ضم مهاجم أجنبي آخر في الصيف".
وأوضح: "بالتالي ستكون فرص أزارو في العودة قوية، كما أن توقف النشاط سيؤثر بالتأكيد ماديًا على النادي الأهلي".
واختتم: "حسم مصير المعارين سيتم في جلسة مع رينيه فايلر لكن في التوقيت المناسب للجميع، وعودة النشاط الرياضي ستساعد الجهاز الفني علي تقييم الأمور بشكل أفضل وأكبر لمستوى اللاعبين المعارين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: جلسة في الأهلي لحسم مصير المعارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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