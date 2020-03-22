كاف: أمامنا 40 يومًا للكشف عن مصير مباراتي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن مصير مباراتي دوري أبطال أفريقيا خلال هذه النسخة.

لقجع أدلى في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الأحد :"قرار إجراء الدور نصف النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية من عدمه لا يمكن الكشف عنه اليوم".

وتابع :"لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة الأفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بشكل مخيف".

وأضاف :"يفصلنا 40 يومًا عن موعد دوري الأبطال والكونفدرالية، سنتخذ بلا شك القرار الذي يصب في مصلحة الجميع ويضمن صحة وسلامة الكل".

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وأنهى :"بالنسبة لي لا يشغلني الآن شيء غير الوضعية الصحية الحالية".

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.

ومن المقرر أن تقام موقعتي الذهاب في المغرب أحد أيام الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تقام مباراتي الإياب على ملعب "استاد القاهرة" خلال يومي السابع أو الثامن من نفس الشهر.

أما على صعيد الكونفدرالية، فسيواجه بيراميدز منافسه حوريا كوناكري الغاني أيضًا في دور نصف النهائي، بينما سيكون اللقاء الثاني مغاربي عندما يواجه حسنية أغادير أمام نهضة بركان.