السولية لإكرامي وعاشور: سنفتقد قادة كبار في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه عمرو السولية، لاعب الأهلي رسالة إلى زميليه في الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي موافقته على رغبة الأول بإنهاء مشواره مع الفريق، وطلب الإدارة من الثاني بالاعتزال أو اللعب لنادي أخر.

وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على تويتر:" كابتن شرف إكرامى و كابتن حسام عاشور أكيد لحظة صعبة جداً أول حاجة شكراً بجد على كل حاجة شكراً على الالتزام والاحترافية اللي الواحد كان يتعلم منكم معناها سواء جوه أو بره الملعب تاريخكم يتكلم عنكم وبطولاتكم سنفتقد وجود قادة كبار وقيمة كبيرة في الفرقة".

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وأضاف:" اتمنى ليكوا النجاح والتوفيق فى الخطوة القادمة فى حياتكوا وبإذن الله نحقق السنة دي بطولة أفريقيا مع بعض".

وفي وقت سابق عقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، اجتماعًا مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات. وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

وفي سياق أخر، كانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أعلنت عدم حاجة الفريق لحسام عاشور في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم، أما مصير أحمد فتحي فسيتحدد غدًا الأحد بعدما تأجل موقفه بسبب سفره خارج القاهرة.