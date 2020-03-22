سعد سمير يوجه رسالة إلى شريف إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه سعد سمير مدافع الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق شريف إكرامي، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي موافقته على رغبة إكرامي بإنهاء مشواره مع الفريق.

وكتب سمير عبر حسابه على موقع انستجرام:" علي مدار ١١ عام تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي لم أري منك إلا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي استفدنا منك كتير ورجعنالك في حاجات كتير وكنت دايما خير داعم وخير صديق".

وأضاف:" اكيد عارف مدي حبنا ليك واحترامنا في نفس الوقت لكن كلنا عارفين انك مش بتاخد قرار الا لما بتكون مفكر فيه كويس اوي وبعناية شديدة".

وأتم:" هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام الي دايما من الناس الي كانت بترسخ مفاهيم وثوابت اتربو عليها وانتقلت لأجيال كتير لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من اهم اللاعيبة والعقليات والكوادر في الفترة القادمة".