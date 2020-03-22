تقرير.. رحيل لوفرين يضع عدة بدائل أمام كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

من المتوقع أن مستقبل الخط الخلفي في صفوف ليفربول سيشهد العديد من التغييرات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء على صعيد الراحلين أو الوافدين.

ديان لوفرين مدافع ليفربول أصبح مستقبله رفقة "الريدز" على المحك بعد مسيرة امتدت لست سنوات عندما استقدم من صفوف ساوثهامبتون خلال حقبة المدرب برندان رودجرز.

لوفرين والذي حاول معه كلوب أكثر من مرة أن يعطيه الفرصة لإثبات الذات لكن المدافع الكرواتي تعثر في إقناع الألماني ليمنح الأخير أولوية الاعتماد على الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز للمشاركة أساسيًا بجانب الكاميروني جويل ماتيب والذي ابتعد مؤخرًا بسبب الإصابة.

ولا يملك لوفرين سوى موسم وحيد حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع ليفربول في عام 2021 مما سيجعل إدارة "الريدز" ترحب ببيعه للاستفادة من المقابل المادي خاصة أن اسم الدولي الكرواتي ارتبط بالرحيل لأكثر من ناد في الموسم المقبل وتحديدًا ثنائي لندن توتنهام وآرسنال بجانب فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو.

وبالطبع رحيل لوفرين عن صفوف بطل أوروبا في الموسم الماضي ومتصدر الدوري الإنجليزي حاليًا سيضع كلوب أمام فرصة لتحديد البدلاء وهذا ما كشفت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.

الأولوية للأورجوياني

ليست المرة الأولى الذي يرتبط فيها اسم المدافع الأوروجوياني ولاعب أتلتيكو مدريد خوسيه خيمينيز بالانتقال لصفوف ليفربول.

ليفربول حاول خلال عام 2018 التعاقد مع المدافع الدولي الأوروجوياني مستغلاً وقتها اقتراب نهاية عقده إلا أن خيمينيز اختار البقاء مع "الروخيبلانكوس" بعدما جدد تعاقده حتى عام 2023.

صاحب الـ25 عامًا متاح للرحيل عن فريق العاصمة الإسبانية لكن إذا تم دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده والذي يقدر بـ120 مليون يورو.

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وبحسب "ميرور" فإن خيمينيز قد ينتقل بقيمة أقل من الشرط الجزائي نظرًا لقلة مشاركته خلال الموسم الحالي حيث لم يلعب سوى 16 مباراة بعدما فضل مدربه دييجو سيميوني الاعتماد على الثنائي ستيفان سافيتش بجانب فيليبي.

الصحيفة البريطانية كشفت عن صعوبة إتمام صفقة خيمينيز لكن أكدت على أن المدير الرياضي لليفربول مايكل إدورادز يضع اللاعب ضمن أولوياته.

صفقة جديدة من لايبزيج

لاعب آخر من فريق لايبزيج اسمه ارتبط بالرحيل لصفوف ليفربول وهو المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو صاحب الـ21 عامًا.

لايبزيج يُعد من الفرق التي دعمت ليفربول في السنوات الأخيرة حيث تعاقد النادي الإنجليزي مع نابي كيتا بجانب انتداب الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج وهيّ الشركة المالكة أيضًا لنادي لايبزيج.

وبحسب "ميرور" فإن الفرنسي صاحب الجنسية المالية لديه شرط جزائي مع لايبزيج يقدر بـ92 مليون يورو، إلا أن الصحيفة البريطانية تعتقد أن الصفقة قد تتم بـ50 مليون يورو.

منافسة مانشستر سيتي

الاسم المقترح الثالث لتدعيم ليفربول وهو الإيطالي الشاب أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان والذي يُعد أحد اكتشافات أنطونيو كونتي مع "النيرالتزوري".

صاحب الـ20 عامًا خاض مع بارما تجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي إلا أن كونتي في عامه الأول مع الإنتر قرر عدم خروج باستوني مفضلاً الاعتماد عليه في الموسم الحالي.

باستوني والذي خاض 21 مباراة في جميع المسابقات خلال هذا الموسم رفقة إنتر دخل ضمن اهتمامات مانشستر سيتي أيضًا خاصة أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا يسعى لترميم دفاعه في الصيف المقبل بعد معاناة فريقه دفاعيًا هذا الموسم.