بيراميدز يعرض راتب مغر علي عاشور واكرامي بعد رحيلهم عن الأهلي

دخل مسئولي نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب اعلان عدم تمديد تعاقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري.
ويسعي بيراميدز لتدعيم خط وسط الفريق بضم حسام
ومن المنتظر ان تصل قيمة الراتب السنوي لحسام عاشور حال موافقته علي الانضمام لبيراميدز الي 12 مليون جنيه، وهي نفس القيمة المعروضة علي شريف إكرامي الذي تأكد رحيله هو الآخر عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم.
ونفي مصدر بنادي بيراميدز ماتردد عن توقيع شريف إكرامي علي عقود الانضمام للنادي، رغم المفاوضات الجارية بين الطرفين.
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