كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، عن مصير مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي.
وقال لقجع، في تصريحات للصحافة المغربية اليوم الأحد، أنه حتى الآن
وشدد نائب رئيس الكاف في تصريحاته، على أن اتحاد اللعبة القاري، سيتخذ قريباً قراراً سيصب في مصلحة جميع الأطراف ويُعلي المصلحة العامة مع التوافق تجاه أبرز المستجدات.
كان الكاف، قدد حدد أوائل مايو المقبل لمواجهات الذهاب والإياب ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية،
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الكاف: مصير دوري الأبطال والكونفدرالية أصبح مجهولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.