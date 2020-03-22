نائب رئيس الكاف: مصير دوري الأبطال والكونفدرالية أصبح مجهولا

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، عن مصير مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي.

وقال لقجع، في تصريحات للصحافة المغربية اليوم الأحد، أنه حتى الآن

لا يعرف قيادات الكاف مصير البطولات القارية، في ظل تفشي وباء كورونا في القارة الإفريقية، خاصة وأنه متبقي 40 يوم فقط على مواجهات الدور نصف النهائي.وشدد نائب رئيس الكاف في تصريحاته، على أن اتحاد اللعبة القاري، سيتخذ قريباً قراراً سيصب في مصلحة جميع الأطراف ويُعلي المصلحة العامة مع التوافق تجاه أبرز المستجدات.كان الكاف، قدد حدد أوائل مايو المقبل لمواجهات الذهاب والإياب ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية،