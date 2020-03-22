اتحاد الكرة يقرر تعليق اجتماعاته بسبب كورونا

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تعليق اجتماعاتها في الوقت الحالي للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر مسؤولو الجبلاية الحضور للاتحاد بالتناوب لمباشرة الأعمال ومتابعة سير العمل داخل الاتحاد.

وشهدت الأيام الماضية تعقيم اتحاد الكرة بالكامل حرصا على سلامة أعضاء اللجنة والموظفين بالاتحاد.

الحالي للوقاية من فيروس كورونا.وقرر مسؤولو الجبلاية الحضور للاتحاد بالتناوب لمباشرة الأعمال ومتابعة سير العمل داخل الاتحاد.وشهدت الأيام الماضية تعقيم اتحاد الكرة بالكامل حرصا على سلامة أعضاء اللجنة والموظفين بالاتحاد.

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