المقاولون العرب يؤكد على متابعة التطبيق الجاد لقرارات مجابهة كورونا

جدد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تأكيده على استمرار غلق ابوابه وايقاف كافة الأنشطة والفعاليات في كل القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي ان المقاولون ينفذ منذ البداية قرارات مجلس
واشار فتحي الى ان النادي يلتزم بكل القرارات فور صدورها خاصة ان الهدف الاول للجميع حاليا هو مجابهة الوباء والحد من انتشاره وسيتم بحث المستجدات اولا باول سواء باستمرار التعليق بنهاية الشهر او غيره من القرارات.
وقال ان سلامة اي مواطن مصري اهم من اي نشاط رياضي او اجتماعي.
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