برشلونة يكشف موقف جريزمان من البقاء الموسم المقبل

كشف نادي برشلونة الإسباني مصير الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الكتالوني، من البقاء خلال الموسم المقبل.

وأوردت تقارير إسبانية، أن برشلونة لا ينوي الاستغناء عن اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2024، كما أنه سيشارك في حملة دعائية خاصة بقميص الفريق خلال الموسم المقبل رفقة ليونيل

ونفت نية برشلونة، في إنضمام المهاجم الفرنسي في أي صفقة تبادلية سيعقدها النادي خلال الصيف المقبل.

كان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي الصيف الماضي قادماً من أتليتكو مدريد بعقد يمتد إلى خمسة مواسم. يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2024، كما أنه سيشارك في حملة دعائية خاصة بقميص الفريق خلال الموسم المقبل رفقة ليونيل ميسي ونفت نية برشلونة، في إنضمام المهاجم الفرنسي في أي صفقة تبادلية سيعقدها النادي خلال الصيف المقبل.كان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي الصيف الماضي قادماً من أتليتكو مدريد بعقد يمتد إلى خمسة مواسم.

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