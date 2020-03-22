برشلونة يكشف موقف جريزمان من البقاء الموسم المقبل

كشف نادي برشلونة الإسباني مصير الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الكتالوني، من البقاء خلال الموسم المقبل.
وأوردت تقارير إسبانية، أن برشلونة لا ينوي الاستغناء عن اللاعب الذي
ونفت نية برشلونة، في إنضمام المهاجم الفرنسي في أي صفقة تبادلية سيعقدها النادي خلال الصيف المقبل.
كان برشلونة قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي الصيف الماضي قادماً من أتليتكو مدريد بعقد يمتد إلى خمسة مواسم.
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