تعرف على مصير أجور لاعبي برشلونة خلال فترة التوقف

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو سيجتمع مع لاعبي الفريق الكتالوني من أجل التفاوض معهم بشأن الوضع المالي للنادي الصعب الذي يعيشه خلال فترة التوقف الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

قالت صحيفة "أس" الإسبانية أن رئيس نادي برشلونة بارتوميو، سيجتمع مع قادة الفريق،

وهم ليونيل ميسي ، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وخوردي ألبا، والذين من جانبهم تفهموا الوضع الحالي المالي، الذي يمر به النادي، آثر توقف الأنشطة الرياضية ، والذي آثر على جميع الأندية الأوروبية.

وبعد الاجتماع مع رئيس النادي، أكد اللاعبون، استعدادهم للمساهمة

في تخفيف العواقب المالية من خلال تقليص رواتبهم، خلال فترة التوقف، بعد تراجع إيرادات النادي الكتالوني في تلك الفترة، حيث وصلت إلى مبلغ 70 مليون يورو، حيث تذهب ميزانية النادي بنسبة 70% إلى أجور العاملين به.

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن في وقت سابق عن تعليق كافة أنشطته الرياضية إلى إشعارًا آخر بسبب أنتشار فيروس كورونا في البلاد، و الذي اجتاح العالم كله.