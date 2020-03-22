عقوبة مغلظة على مدافع إنبي بعد خرق الحظر الإعلامي

تتجه نية إدارة نادي إنبي لتوقيع عقوبة مغلظة على مدافع الفريق الكروي أسامة جلال بعد إدلائه بتصريحات بإحدى الفضائيات أمس ضاربا عرض الحائط بقرار الجهاز الفني بمنعاى تصريحات في الوقت الحالي.
كان اللاعب قد تحدث خلال لقائه التليفزيوني عن مستقبله ومصيره مع فريقه، والانتقال إلى الأهلى أو الزمالك و الاحتراف الخارجي.
يذكر أن حلمي طولان المدير الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات حتى نهاية شهر مارس الجاري بسبب تفشى مرض كورونا عالميا وامتدادا لقرار رئيس الوزاء بوقف النشاط الرياضي لنفس السبب.
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