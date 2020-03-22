مباريات اليوم الأحد 22-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 مباريات اليوم الأحد 22-3-2020 “المؤجلة”، بسبب فيروس كورونا.

وكما جرت العادة سنستعرض معكم أبزز ما جرى أمس السبت، والبداية من إسبانيا، حيث تلقت جماهير “ريال مدريد”، وجميع عشاق كرة القدم حول العالم، خبرًا مؤسفًا بوفاة “لورينزو سانز”، الرئيس السابق لريال مدريد من عام 1995 إلى عام 2000 وفاز بلقبي دوري أبطال أوروبا، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وفي إيطاليا، وصل الوباء إلى بيت “آل مالديني”، حيث أثبت الفحوصات الطبية للثنائي “باولو مالديني” وابنه “دانيلي مالديني” إصابتهما بالفيروس “اللعين”.

نذهب إلى الصين، حيث كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن حقيقة إصابة نجم نادي إسبانيول الإسباني “وو لي” بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من اعتراف إدارة إسبانيول بوجود ستة مصابين بين صفوفه دون إعلان هوياتهم لوسائل الإعلام.

وأوضح الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيانه أن الأعراض الأولية لفيروس كورونا قد ظهرت على “وو لي”، واصفًا إياها بالأعراض المتوسطة.

واخيرًا، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييم إمكانية رفع قواعد اللعب المادي النظيف (FFP) على الأندية لفترة مؤقتة، مع تعليق المباريات في جميع أنحاء القارة.

ويأتي هذا القرار، بعدما بدأت الأندية الأوروبية تشعر بالضيق المالي، مع انخفاض معدل الدخل مما أجبر الأندية على تعديل ميزانياتها التي تم ترتيبها مسبقًا، وفق الظروف العادية للموسم.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الأحد 22-3-2020 المؤجلة:

* الدوري الإنجليزي – الجولة 31

مانشستر يونايتد – شيفيلد يونايتد

ساوثهامتون – آرسنال

ليستر سيتي – برايتون

وولفرهامبتون – بورنموث

* الدوري الإسباني – الجولة 29

فياريال – ريال مايوركا

ريال بيتيس – غرناطة

خيتافي – إسبانيول

ليفانتي – إشبيلية

برشلونة – ليجانيس

* الدوري الإيطالي – الجولة 28

ساسولو – هيلاس فيرونا

بولونيا – كالياري

نابولي – سبال

كالياري – تورينو

أودينيزي – أتلانتا

ميلان – روما

بارما – انتر ميلان

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* الدوري الألماني – الجولة 27

بوروسيا مونشنغلادباخ – باير ليفركوزن

بايرن ميونيخ – آينتراخت فرانكفورت

شالكه 04 – أوجسبورج

فولفسبورج – بوروسيا دورتموند

* الدوري الفرنسي – الجولة 30

سانت إيتيان – ستراسبورج

ستاد ريمس – نانت

مارسيليا – باريس سان جيرمان

* الدوري المصري – الجولة 20

الاتحاد السكندري – المصري البورسعيدي

الإسماعيلي – وادي دجلة

مصر المقاصة – الجونة

نادي مصر – الزمالك

* الدوري البرتغالي – الجولة 26

* الدوري الهولندي – الجولة 28

* الدوري المغربي – الجولة 18

* الدوري الروسي – الجولة 15

* الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” – الجولة 40

* الدوري الإيطالي الدرجة الثانية – الجولة 30

* الدوري الإسباني الدرجة الثانية – الجولة 33

* الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

* الدوري الفرنسي الدرجة الثانية – الجولة 30

* الدوري البرتغالي الدرجة الثانية – الجولة 26

بطولات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الأحد 22-3-2020

الدوري المكسيكي + الدوري السويسري + الدوري الأسكتلندي + الدوري الياباني+ الدوري الصربي + الدوري الكرواتي + الدوري الأمريكي + الدوري الإيرلندي + الدوري السلوفيني + الدوري التشيكي + الدوري القبرصي.