فيروس كورونا: “المسحل” أول رياضي سعودي يكشف عن إصابته

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق “حاتم المسحل” عن تشخيص حالته المرضية بإصابته بفايروس كورونا الجديد كوفيد-19، إثر عودته السبت الماضي 14 مارس 2020 من لندن.

وكان المسحل قد خضع فور عودته في المطار لفحوصات طبية لم تظهر خلالها عن أي أعراض للمرض إلا أنه قد التزم بتعليمات وزارة الصحة بالحجر المنزلي وعدم المخالطة بكافة أشكالها، ولكن أثناء مدة الحجر المنزلي شعر بوجود أعراض حساسية جيوب أنفية (يعاني منها بشكل موسمي) الأمر الذي جعله يتواصل بشكل دوري مع خدمة وزارة الصحة 937 التي نصحته بالتوجه إلى أقرب مركز للفحص الذي شخص حالته بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، والتوجيه له بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوم في مجمع الدمام الطبي.

ومن جهته فقد عبّر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق عن شكره الجزيل لكل الذين غمروه بالدعوات الصادقة مطمئناً الجميع باستقرار حالته الصحية حيث يقضي العزل مدة 14 يوم بمجمع الدمام الصحي، وثمن المسحل كافة الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بكافة القطاعات داخل وخارج المملكة وذلك للقضاء على فيروس كورونا الجديد.

واختتم شقيق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم “المسحل” حديثه بالنصيحة بأن يتبع الجميع تعليمات وزارة الصحة التي تبذل جهود مضنية، مشدداً على أهمية الشعور بالمسؤولية والالتزام بالبقاء في المنزل.