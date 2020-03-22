رياضة | رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للجماهير المصرية بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للجماهير المصرية بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة هامة للجماهير المصرية بشأن فيروس كورونا.

وطالب نجم الأهلي والزمالك السابق، الجماهير المصرية بالالتزام بنصائح منظمة الصحة العالمية بعدم الخروج من المنزل لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وقال عبد العال في رسالته: "علينا الالتزام والحذر حتى لا تتحول أوضاعنا إلى كابوس، كما يحدث فى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا".

Advertisements

وتابع"يجب الآن البقاء فى المنزل من أجل مواجهة الفيروس الخطير، وعلينا الالتزام من أجل مصلحة مصر، فالنزول إلى الشارع سيهدد الجميع، وعلينا الاستماع إلى النصائح وتطبيقها".

وأكمل: "أجلس فى المنزل لمتابعة البرامج التليفزيونية، وأتمنى استقرار الأوضاع فى مصر، وعودة النشاط الرياضى من جديد".