رياضة | حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت صفقة انتقال حسام عاشور قائد النادي الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك، هي الشغل الشاغل لعشاق الكرة المصرية حاليا.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عدم التجديد لقائد فريق الكرة بالنادي حسام عاشور، على أن يكون الموسم الجاري هو أخر مواسمه في النادي الأحمر.

Advertisements

واسفرت الجلسة التي جمعت مسئولي الأهلي بعاشور عن ابلاغ اللاعب بعدم رغبة السويسري فايلر مدرب الفريق بتواجده في القلعة الحمراء الموسم المقبل.

وقال عاشور خلال تصريحات صحفية على مسألة انتقاله للزمالك:” اللي عايزه ربنا يكون،، واللي فيه الخير يقدمه”.

وتابع قائد الأهلي التاريخي:” أنا مصدوم من موقف الأهلي ولس هذا هو الوقت للحديث عن الانتقال للزمالك أو أي نادٍ اّخر”.