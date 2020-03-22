رياضة | قرار جديد من الميريا الإسباني لمكافحة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الميريا الإسباني لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي الميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، تبرعهم بمليون و200 ألف يورو لجهود مكافحة فيروس كورونا في المدينة التابعة لها النادي.

وكشف الميريا أمس السبت تبرعه بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا قبل أن يزيد تبرعه إلى مليون و200 ألف يورو.

Advertisements

وذكر نادي الميريا في بيان صحفي أنه بناء على طلب من تركي ال الشيخ مالك النادي "قرر النادي زيادة قيمة تبرعاته بـ300 الف يورو لشراء غذاء للمحتاجين و200 الف يورو للعاملين في مجال الصحة و100 الف يورو للعاملين الذين خسروا وظائفهم بجانب 100 الف يورو للمتطوعين".

وجاء في بيان الميريا مساء السبت: "قررنا التبرع بـ500 ألف يورو لمجلس مدينة الميريا للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان أنه سيتم التنسيق مع عمدة الميريا رامون فيرنانديز قبل تحويل قيمة التبرع.