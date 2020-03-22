رياضة | علي لطفي يوجه رسالة إلى إكرامي بعد قرار الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يوجه رسالة إلى إكرامي بعد قرار الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لزميله شريف إكرامي والذي أعلن النادي الأحمر رحيله نهاية الموسم.

وكتب لطفي عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"كابتن شريف إكرامي

مش عارف أبدأ منين ولا أقولك إيه غير إنك فعلاً من أحسن وأنضف الشخصيات إلي عرفتها مش علي مستوي الكوره بس ده في حياتي كلها".

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وأضاف :"كنت دايماً بتنصحني و بتدلني للخير ليا دايماً وكان شرف ليا إني كنت قريب ليك في النادي أستفدت منك كتير جداً بره الملعب وجوه الملعب".

وتابع :"في كل تمرينه وكل موقف كنت بتعلم منك حاجه انا قبل ما أجي النادي الأهلي كنت بحبك من تعاملاتك الراقيه معايا في معسكرات المنتخب بس لما قربت منك ربنا يعلم انت بقيت عندي إيه ومن أكتر الشخصيات الي أثرت فيا في حياتي".

وزاد :"ربنا يكتبلك الخير في خطوتك الجايه انت مكسب لأي مكان في أي منصب وإن شاء الله هتبقي خطوه موفقه ليك مع إني ملحقتش اشبع منك السنتين تلاته دول يا وحش أفريقيا يا محترم".