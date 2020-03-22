رياضة | حقيقة رغبة الترجي في التعاقد مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رغبة الترجي في التعاقد مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية قريبة من مصادر خاصة من إدارة الترجي التونسي عن حقيقة رغبتة النادي التونسي في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وذكرت التقارير الصحفية أنه كثر في الفترة الماضية الحديث عن حدوث تغييرات في الجهاز الفني للترجي تحديدًا بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الزمالك المصري.

ووجهت الجماهير والصحافة التونسية انتقادات لاذعة لمعين الشعباني المدير الفني للترجي منذ خسارة كأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك المصري أيضا.

وألمحت بعض التقارير الصحيفة التونسية أن إدارة الترجي لم تنف الأنباء التي ترددت عن قرب إقالة الشعباني واستبداله بباتريس كارتيرون.

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وأكدت التقارير الصحيفة أن فرضية تغيير معين الشعباني بالفرنسي باتريس كارتيرون غير مطروحة بالمرة خصوصًا من قبل حمدي المدب رئيس النادي التونسي الذي يتشبث بخدمات المدير الفني الحالي.

وكشفت تقارير صحفية منتصف الشهر الحالي أن مسئولي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور يسعون إلى استغلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي تحديدًا في الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية وذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد لإعادة ترتيب أركان الفريق الأبيض.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك يتحرك في الوقت الحالي من أجل إنهاء ملفات نجوم آخرين يأتى على رأسهم تجديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، حيث تتجه نية القلعة البيضاء إلى التجديد له حتى عام 2025.

وفي نفس الجانب، يسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وتعديل قيمتهما المادية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل.