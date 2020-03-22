الامارات | نجم الزمالك السابق يتبرع بممتلكاته لمواجهة كورونا في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يتبرع بممتلكاته لمواجهة كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق أحمد رمزي عن تبرعه ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر لصندوق «تحيا مصر» الحساب المخصص من جانب بلاده لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» بأن «اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع الكابتن أحمد رمزي، أعرب فيه الأول عن فخره بتلك الخطوة لنجم الزمالك السابق المقيم حالياً في دولة الكويت، مثمناً حسه الوطني ودوره المجتمعي المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذى تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم».

وأصافت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن «حالة التكاتف المجتمعي التي تشهدها مصر تمثل انعكاساً طبيعياً للدور الذي تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري في شتي المجالات خصوصاً في مواجهة التحديات الأمر الذي انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات».

وتابعت «كما بعث وزير الشباب والرياضة خطابات شكر وتقدير للعديد ممن أعلنوا عن مشاركتهم في الحملات المجتمعية المعنية برعاية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً ومنهم رئيس النادى الأهي محمود الخطيب، ورئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، والكباتن أحمد ناجي، وأحمد حسن، ومحود فايز والعديد من رياضيي مصر».

يذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن عن فتح حساب بصندوق «تحيا مصر» في كافة البنوك المصرية على لمواجهة الأزمات والكوارث. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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