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الامارات | الدوري الانجليزي يستأنف مطلع يونيو المقبل.. كموعد مبدئي

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لندن-د.ب.أ. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية في بريطانيا عن خطة مبدئية لإتمام الأسابيع الستة المتبقية من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريميرليج) اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية اليوم أن هذا الموعد سيتيح وقتا كافيا للراحة والاستعدادات قبل بداية الموسم الجديد في الثامن من أغسطس المقبل.

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ويبلغ عدد اللقاءات المتبقية لأغلب الأندية تسع مباريات، وعشر مباريات لبعض الأندية.

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تمديد فترة توقف الدوري بسبب وباء كورونا حتى نهاية أبريل المقبل بشكل مبدئي. 

بذكر ان نادي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي ورصيده 57 نقطة يليه ليستر سيتي 53 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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