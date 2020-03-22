الامارات | كورونا يهاجم عائلة لاعب ريال مدريد.. و«حالة وفاة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم عائلة لاعب ريال مدريد.. و«حالة وفاة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عائلة مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، وأدى إلى وفاة أحد أقاربه المسنين.

وقال أليكس، شقيق ناتشو، الذي يلعب في نادي قادش، إن «أحد أفراد عائلته من كبار السن لقي حتفه جراء الإصابة بعدوى كورونا»، مضيفاً في تصريح لموقع النادي: «أمر بهذا الوضع مثل أي شخص آخر، الوضع غريب، كل ما يحدث غريب للغاية، لكننا نحاول التعامل بأفضل طريقة ممكنة مع العائلة».

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وأضاف: «في مدريد هناك أفراد من العائلة ثبتت إصابتهم بالفيروس، ومات أحد أفراد الأسرة من كبار السن، يمكننا القول إن عائلتنا تأثرت بالأمر».

وتابع: «بقية أفراد عائلته بأمان في المنزل.. أنا على اتصال يومي بالعائلة، وما عدا ما حدث مع قريبنا المسن، فنحن جميعا بأمان في المنزل.. سنبقى في منازلنا أسبوعين آخرين».