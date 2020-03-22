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الأهلي يعلن تأجيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة مع أحمد فتحي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا، اليوم الأحد، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحسم تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك عقب قرار مجلس الإدارة بغلق فروع الأهلي الثلاثة وتعليق تدريبات فريق الكرة وكل الأنشطة إلى نهاية مارس الجاري كأحد الإجراءات الإحترازية التي اتخذها النادي لمواجهة فيروس كورونا، وفي ذات الوقت يتواجد أحمد فتحي خارج القاهرة لقضاء إجازته مع أسرته هناك لحين تحديد وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف التدريبات.

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