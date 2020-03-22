شكرا لقرائتكم رسميا .. فيفا يؤجل قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- خطابا لجميع المنتخبات التي تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 يعلن فيه تأجيل قرعة منافسات كرة القدم في الاولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 إبريل القادم بزيورخ .
وكان محددا للقرعة أن تقام بطوكيو في نفس الموعد قبل أن ينقلها الفيفا الي زيورخ بسويسرا ثم اصدر قرارا بالتأجيل لموعد يحدد لاحقا بسبب ظروف فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وكان سببا في تجميد النشاط الرياضي في غالبية بلدان العالم.
من جانبه أكد شوقي غريب، أن الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنه الخماسيه المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضه واللجنة الاولمبية المصريةجاهزه للتعامل مع كافة التداعيات سواء بإقامة البطوله الاولمبيه في موعدها أو تأجيلها لموعد لاحق وأن هناك تواصل دائم مع اللاعبين.
وشدد المدير الفني للمنتخب الأولمبي، علي أن مايسري علي المنتخب الاولمبي المصري يسري علي باقي المنتخبات التي تأهلت لأن الجميع في حالة توقف الآن
واعرب الكابتن شوقي غريب عن تمنياته بالسلامه لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وان يتجاوز الجميع المحنه في أقرب وقت.
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