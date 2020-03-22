شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يجهز عبد الرحمن عرابى للأولمبياد فى المركز الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تجهيز الملاكم عبد الرحمن عرابى فى المركز الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020 فى ظل إيقاف المسابقات المحلية و الدولية سبب فيروس كورونا . وقال غنيم أن أن خطة نشاط تجهيز عرابى خارجيا لخوض منافسات الأولمبياد المقبلة متوقفة على إستئناف النشاطات و عودة عمل المطارات لطبيعتها . وأعلن مسبقا غنيم عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال غنيم إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل به 8 موظفين تم تقسيمهم لتواجد 4 فقط فى اليوم . Advertisements ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الملاكمة مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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