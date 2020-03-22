شكرا لقرائتكم تأجيل كأس دبي العالمي للخيول إلى العام القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس دبي العالمي للخيول يوم الأحد تأجيل منافسات النسخة 25 إلى العام القادم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المشاركين.
وأقيمت النسخة السابقة من الكأس في شهر مارس من العام الماضي، والتي كسبها الجواد "ثاندر سنو" المملوك لإسطبللات "غودولفين" الإماراتية للمرة الثانية على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل كأس دبي العالمي للخيول إلى العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.