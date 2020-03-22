شكرا لقرائتكم تأجيل كأس دبي العالمي للخيول إلى العام القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس دبي العالمي للخيول يوم الأحد تأجيل منافسات النسخة 25 إلى العام القادم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المشاركين.

وأقيمت النسخة السابقة من الكأس في شهر مارس من العام الماضي، والتي كسبها الجواد "ثاندر سنو" المملوك لإسطبللات "غودولفين" الإماراتية للمرة الثانية على التوالي.