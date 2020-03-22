شكرا لقرائتكم نائب رئيس اتحاد القدم الألماني يطالب بإقامة المباريات بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لإقامة مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) خلف أبواب مغلقة لمساعدة الأندية وغيرها بمجرد استئناف النشاط الكروي وسط جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19).

وقال كوخ في برنامج حواري مع محطة (سبورت 1) التليفزيونية إنه لا يستطيع أن يتكهن بموعد استئناف النشاط، مضيفا أنه سيكون من الحكمة عدم التنبؤ بأي شيء.

وتم تعليق نشاط كرة القدم في ألمانيا رسميا منذ نهاية الأسبوع الماضي، حتى الثالث من أبريل القادم، غير أن تمديد هذا التوقف يظل خيارا مطروحا بقوة.

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مثلما هو حال الدول الأخرى، تهدف ألمانيا لإكمال الدوري الآن بعد قرار الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) إلى صيف العام المقبل، بدلا من إقامتها في صيف 2020.

ومن المتوقع أن يتسبب إلغاء الموسم بألمانيا في خسائر للأندية تقدم بنحو 750 مليون يورو، ودعا كوخ لإقامة المباريات بدون جماهير لتجنب مثل هذا السيناريو – الذي سيساعد أيضا "عدة آلاف من الوظائف" التي وفرتها كرة القدم الاحترافية.

وشدد كوخ "لا أحد يريد مباريات بدون متفرجين، لكن هذا الخيار أفضل من عدم وجود مسابقات على الإطلاق". وحذر نائب رئيس اتحاد الكرة الألماني في نهاية حديثه قائلا إن بدون مباريات فإن "بقاء كرة القدم في خطر".