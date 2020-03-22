شكرا لقرائتكم كورونا يتسبب بتعليق الدوري الأسترالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الأحد إيقاف دوري الرجال للمحترفين حتى يونيو في الوقت الذي تم فيه إلغاء دوري السيدات يوم السبت وذلك في ضوء قيود السفر المشددة في البلاد بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أيضا أن يتم تعطيل دوري الرغبي بجانب دوري كرة القدم الأمريكية للرجال في الوقت الراهن بعدما جرت المباريات بدون جمهور في الفترة الأخيرة.

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وقال جيلون ماكلاشلان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الأسترالي: القول بأن هذا هو التهديد الأكثر خطورة للعبتنا في غضون 100 عام ليس مبالغة، الأثار غير مسبوقة، الأثار الواقعة على لعبتنا وعلى المجتمع الاشمل غير مسبوقة.. كمجتمع علينا أن نتخذ كل التصرفات الضرورية لنتجاوز ذلك سويا.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه ينبغي إلغاء جميع الانتقالات الداخلية لمسافات طويلة غير الضرورية داخل أستراليا، إذ حذر من تطبيق المزيد من الإجراءات "الصارمة" وفرض التباعد الاجتماعي، بما في ذلك عمليات الإغلاق في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيجري السماح بإجراء المهام اليومية مثل التسوق أو اصطحاب الأطفال إلى المدرسة في إطار قيود السفر، ولكن الرحلات الجوية غير الضرورية أو الرحلات الطويلة يجب أن تتوقف.