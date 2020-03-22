إلغاء كأس دبي العالمية للخيول بسبب فيروس كورونا

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أعلن منظمو كأس دبي العالمية للخيول الأحد إلغاء النسخة التي كانت مقررة هذه العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أقل من أسبوع على موعدها المقرر.

وكانت كأس دبي العالمية، وهي من الأغلى في العالم وتصل جوائزها الإجمالية الى 35 مليون دولار، منها 12 مليونا للشوط الرئيسي، مقررة في 28 آذار/مارس الحالي، وبقيت من ضمن نشاطات رياضية محدودة حول العالم لم يتم إلغاؤها أو إرجاؤها بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة نحو 13 ألف شخص حتى اليوم.

وبعدما أعلن المنظمون بداية ان السباق سيقام من دون جمهور، عادوا وأكدوا الأحد نقل النسخة الخامسة والعشرين الى العام المقبل.

وأفادت اللجنة المنظمة العليا لكأس دبي في بيان "حرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، قررت اللجنة المنظمة العليا لكأس دبي العالمية تأجيل منافسات الدورة الـ25 للكأس إلى العام المقبل".

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وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، كما انّها لم تغلق المراكز التجارية الكبرى على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل للشفاء منها 38 حالة، بينما توفي شخصان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.

واتّخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات إلى عشرات المدن وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس.

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