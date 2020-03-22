شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى ريال مدريد فى وفاة رئيسه السابق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النادى الأهلى، على تقديم واجب العزاء لنادي ريال مدريد الإسباني، لوفاه رئيسة السابق لورينزو سانز، الذى توفى مساء السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى الناطقة باللغة الأنجليزية، تعازيها للنادى الإسباني عبر تويتر، صورة لشعار الناديين باللون الأسود، لتقدم العزاء للفقيد.

ةكان نادي ريال مدريد، أصدر بيانا قال فيه:" يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته لوفاة لورينزو سانز ، الذي كان رئيسًا لريال مدريد من 1995 حتى 2000.

أضاف بيان النادى الملكى:"مع لورينزو سانز كرئيس لريال مدريد، فاز النادي بكأسين أوروبيين وكذلك كأس انتركونتيننتال ، بطولة دوري ، كأس سوبر إسبانيا ، دوري وكأس الكؤوس الأوروبية لكرة السلة".

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اختتم البيان:"يحزن ريال مدريد على خسارة رئيس كرس جزءا كبيرا من حياته لشغفه الكبير .. وبالنظر إلى الظروف الحالية، سيقدم له ريال مدريد التقدير الذي يستحقه في أقرب وقت ممكن".

كان رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز، قد دخل العناية المركزة، منتصف الأسبوع الماضي، بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما عانى صاحب الـ 76 عاماً من ارتفاع كبير في درجة حراراته إضافة إلى التهاب رئوي حاد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.