شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كارتيرون: أتوقع عدم تتويج الأهلى بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، عدم تتويج النادى الأهلى بالدورى هذا الموسم، الذى تأجل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المتسجد، الذى ضرب جميع دول العالم.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن تأجيل النشاط الكروي حتى نهاية الشهر الحالي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء المصري لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

لمتابعة تصريحات كارتيرون عن عدم تتويج الأهلى بالدورى من هنا

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الوصيف، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وتمنى المدرب الفرنسي، سرعة إقامة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا سريعا، بعدما تأهل الفريق للدور نصف النهائي.

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وسيحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل، على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 8 أو 9 من الشهر نفسه، في الوقت الذي يواجه فيه الأهلي المصري نظيره الرجاء المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.

وتشير العديد من التقارير إلى إمكانية إقامة مباراتي الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية في الكاميرون، تفاديا للسفر خشية تفشي فيروس كورونا.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي، بالإضافة للتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.