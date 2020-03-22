شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للجان الأهلى تنظم أنشطة لبقاء الأعضاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت اللجنة العليا للجان النادى الأهلى برئاسة وليد مبروك بتنظيم أنشطة لمساعدة الأعضاء بالبقاء فى المنزل للحفاظ على سلامة الجميع و الحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال مبروك ان اللجنة قامت بذلك من اجل تعظيم الدور المجتمعي النادى للحرص على أهمية التواصل بين الأعضاء رغم الظروف التى نمر بها .

وأشار مبروك إلى ان اللجنة قررت طرح مبادرة لاتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أعضاء النادى بالتعاون مع الإدارة التنفيذية وبمشاركة جميع اللجان للخروج من تلك المحنة.

وكشف مبروك عن هشتاج الحملة كالتالي

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