الملاكم عبد الرحمن عرابى يتحدى إيقاف النشاط بالتجهيز للأولمبياد بالمركز الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن تجهيز الملاكم عبد الرحمن عرابى فى المركز الأوليمبى لأولمبياد طوكيو 2020 فى ظل إيقاف المسابقات المحلية و الدولية سبب فيروس كورونا . وقال غنيم أن أن خطة نشاط تجهيز عرابى خارجيا لخوض منافسات الأولمبياد المقبلة متوقفة على إستئناف النشاطات و عودة عمل المطارات لطبيعتها . وأعلن مسبقا غنيم عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال غنيم إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل به 8 موظفين تم تقسيمهم لتواجد 4 فقط فى اليوم . Advertisements ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الملاكمة مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط

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