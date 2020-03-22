شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعلن تأجيل اجتماع التجديد مع أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا اليوم ،الأحد، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك عقب قرار مجلس الإدارة بغلق فروع الأهلي الثلاثة وتعليق تدريبات فريق الكرة وكل الأنشطة الرياضية إلى نهاية مارس الجاري كأحد الإجراءات الإحترازية التي اتخذها النادي لمواجهة فيروس كورونا، وفي ذات الوقت يتواجد أحمد فتحي خارج القاهرة لقضاء أجازته مع أسرته هناك لحين تحديد وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف التدريبات.

وكان الاهلي قد حدد الثالثة من عصر اليوم موعداً لعقد جلسة هامة وحاسمة لتجديد عقد أحمد فتحي بعدما إعتذر اللاعب عن حضور الجلسة التى كن مُقرراً لها الخميس الماضي بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته وأبلغ فتحي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مساء الأربعاء الماضي أنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة.

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وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف أكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل أكرامي وعاشور بنهاية الموسم الجاري ، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.