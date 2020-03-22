شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو 2020 فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- خطابا لجميع المنتخبات التي تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الاولمبيه طوكيو 2020 يعلن فيه تأجيل قرعة منافسات كرة القدم في الاولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 إبريل القادم بزيورخ .

وكان محددا للقرعة أن تقام بطوكيو في نفس الموعد قبل ان ينقلها الفيفا الي زيورخ بسويسرا ثم اصدر قرارا بالتأجيل لموعد يحدد لاحقا بسبب ظروف فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وكان سببا في تجميد النشاط الرياضي في غالبية بلدان العالم.

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من جانبه أكد شوقي غريب أن الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية جاهزه للتعامل مع كافة التداعيات سواء بإقامة البطوله الاولمبيه في موعدها أو تأجيلها لموعد لاحق وأن هناك تواصل دائم مع اللاعبين.

وشدد المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي أن مايسري علي المنتخب الاولمبي المصري يسري علي باقي المنتخبات التي تأهلت لان الجميع في حالة توقف الآن.

وأعرب شوقي غريب عن تمنياته بالسلامة لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وأن يتجاوز الجميع المحنة في أقرب وقت