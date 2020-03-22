شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسام عاشور يتلقى عروضا لتسويقه بالدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، عروضًا لتسويقه فى الدورى الإماراتى خلال الفترة المقبلة بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط معه الجمعة الماضى، لحسم ملف التجديد له.

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وتلقى حسام عاشور اتصالات من عدة نجوم سابقين فى القلعة الحمراء نصحوه خلالها بالاعتزال فى الأهلى وعدم الرحيل لأي نادً أخر في الموسم المقبل حفاظاً على تاريخه الحافل بالبطولات والأرقام القياسية مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية حسام عاشور يدرس الموافقة على عرض الأهلى، بإقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالى للاعب.

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وتبدد حلم حسام عاشور بالبقاء في الأهلى بعد إبلاغه من قبل المسئولين برفض التجديد لعدم حاجة السويسرى رينيه فايلر لخدماته الفنية الأمر الذى أصاب اللاعب بالصدمة.

وكان أول ظهور لعاشور مع الفريق الأول بالأهلي أمام الترسانة 13 فبراير 2004 وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذي لم يبلغ عامه الثامن عشر حينها لمدة 5 دقائق كافية لإقناع الخبير البرتغالي بقدراته الفنية لينطلق نحو رحلة المجد الكروي مع الأهلي ، ويعود الظهور الإفريقي الأول له إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام 2005.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.