شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن حجازى بعد إصابة زميله بكورونا: سليم ويتدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اتصالات بأحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي للإطمئنان عليه بعد إصابة أحد زملائه في الفريق الإنجليزي بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن أحمد حجازي سليم ، ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ، ويتدرب بمنزله بصورة عادية.

وكشف تشارلى أوستن، مهاجم فريق وست بروميتش ألبيون، الذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورحلة علاجه حتى اقترب من التعافى بشكل كبري ، عقب خضوعه لعزل صحى من قبل الأطباء.

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وكشف أوستن فى تصريحات لصحيفة "تيلجراف" الإنجليزية تفاصيل اصابته بالمرض:"درجة حرارتى ارتفعت إلى 39.7 درجة مئوية، شعرت وكأن أحد ركل دلو من الماء فوقي، كنت أقع في الماء".

وأضاف مهاجم وست بروميتش حديثه قائلا:"خضعت لعزل صحى لمدة أسبوع تقريبا، بعد أن تم استدعاء الطبيب لى، وتعافيت الأن بشكل نهائي، وأبلغنى الدكتور بأنه يمكنى العودة للاتصال بأسرتى من جديد، بداية من غدا السبت".

كانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أنه تم رؤية أوستن يحضر مهرجان شلتنهام الأسبوع الماضي، وهو ما قد تسبب في تعرضه لفيروس كورونا.