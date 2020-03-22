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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 22 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، لجنة الحكام تتحفظ على صرف مليون جنيه فقط من مستحقات 6 أشهر ، مرتضى منصور يكلف فاروق جعفر بـ"غربلة" قطاع الناشئين بالزمالك.

تحفظ مسئولو لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على صرف مبلغ مليون جنيه من متأخرات الحكام مؤكداً لمسئولو اتحاد الكرة أن هذا المبلغ قليل للغاية في ظل عدم حصول أي حكم في مختلف الأقسام سواء الممتاز أو القسم الثاني و الثالث لم يحصلو على أي مستحقات متأخرة من بداية الموسم الجاري ، وطلب زيادة المبلغ من أجل توزيعه على أكبر عدد من الحكام خاصة أن مبلغ المليون جنيه لن يلبي احتياجات الحكام وستحدث أزمة في حالة صرف هذا المبلغ لفئة معينة.

الأهلى يبحث مع ماير موعد الاطمئنان على "غضروف" حمدي فتحي في ألمانيا

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع الخبير الألماني هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة موعدا جديدا لسفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا للاطئمنان على التئام غضروف الركبة الذي تمت خياطته قبل عدة أشهر خلال العملية الجراحية التي أجراها اللاعب.

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انتعشت خزينة نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة بشكل متوالى، من مصادر مختلفة سواء الاستثمارات التي حدثت في سور النادى إلى جانب العضويات التي تم الموافقة عليها من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، ليقرر منصور على الفور صرف مستحقات المدربين والموظفين والعمال وحصلوا عليها على مدار اليومين الماضيين

يبدأ النادي الاهلي اليوم ، الأحد، تنفيذ قرار مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب بإغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.

كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فاروق جعفر نجم النادى السابق وأحد رموزه، بقيادة غربلة لقطاع الناشئين باستحداث أفضل أساليب العمل وفقا لسياسة محددة حتى يستفيد النادى بقطاع الناشئين بأفضل صورة ويرغب مرتضى منصور أن يستفيد من قطاع الناشئين بأفضل صورة لمد الفريق الأول بالمواهب فى مختلف المراكز.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد عقده حفاظاً على استقرار الفريق فى ظل النتائج الجيدة التى يُحققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية.

قامت إدارة فندق النادي الاسماعيلي والموجود داخل النادي بتعقيم وتطهير الغرف والمطعم خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل ولحماية اللاعبين والمتواجدين في الفندق من انتقال العدوى .