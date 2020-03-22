"الكرة تُدار بعشوائية".. مجدي عبدالغني يعلق على أزمة حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم الأهلي السابق، على رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن القلعة الحمراء بعد مسيرة استمرت 17 عاما تُوج خلالها بـ36 لقبا، مؤكدا أن كرة القدم المصرية تُدار بعشوائية وأهواء.

وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.

وقال عبدالغني في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب" مساء اليوم الأحد: "ليست هذه المرة الأولى التي تحدث مع لاعب في الأندية المصرية أن يتم عدم التجديد له بعد مسيرة طويلة، لأننا لا نعرف معنى احتراف".

وأضاف: "حين يتقدم اللاعب في العمر تقل قيمته المادية وعطائه، خاصة لاعب الوسط الارتكاز الذي يجب أن يركض كثيرا، وحصل حسام عاشور على أموال نظير التعاقد معه منذ انتقاله للأهلي".

وأكمل: "الأمور يجب أن تُدار بمهنية أكبر، ولن ينصلح الحال إلا عندما تتحول الأندية لشركات وكل مجلس إدارة يصرف من جيبه وليس من جيب الأعضاء، لا توجد إدارة تنفق من أموالها الخاصة لإبرام الصفقات".

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وأكد: "لا نعمل باحترافية والأمور تسير بالعاطفة للأسف، الجميع رأى أن ما حدث مع عاشور لم يحدث مع غيره، أنا على الرغم من اتفاقي على العودة للأهلي بعد احترافي، إلا أنه لم يحدث، وكان عيبا في ذلك الوقت الانتقال للزمالك".

وأوضح: "ليس شرطا أن من يعمل في الأهلي يكون ابنا من أبنائه، لم يحدث ذلك في عهد حسن حمدي أو محمود طاهر أو محمود الخطيب رئيس النادي الحالي".

وتابع: "رغم اختلافي مع مرتضى منصور، إلا أنه نال إعجابي حين أنشأ قناة الزمالك، حيث استعان بكل اللاعبين القدامى، لكن الأهلي لم يفعل ذلك واستعان في قناته بمذيعين من الخارج ولاعبين ليسوا من أبنائه، والأسماء كثيرة".

وأكمل: "أتحدث دون أغراض وليس عن مجلس إدارة الأهلي فقط، ولكن مجالس إدارات أندية مصر تعمل بشكل خاطئ في عملية الاحتراف، لأنهم للأسف لا يملكون تجارب في الاحتراف ولا يعينون مَن يديره بشكل صحيح".

وشدد: "حتى نعمل بشكل احترافي، يجب أن يبتعد الهواة عن إدارة الاحتراف، خاصةً أنهم لا يعرفون كيف يتم تقييم اللاعبين بشكل فني وطبي على النحو الأمثل، حيث يتعاقدون مع لاعبين دون رؤيتهم بناء على رغبة الأشخاص".

وأتم عبدالغني قائلا: "كرة القدم المصرية لن تتقدم إذا استمرت إدارتها عن طريق الهواة، ويجب أن يكون المقابل المادي طبقًا لعمر اللاعب ولا علاقة لها بمدة لعبك للنادي، الأمر متعلق بدرجة عطائك، الأندية ليست شؤون اجتماعية".