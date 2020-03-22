الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطر المنتخبات بتأجيل قرعة أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منه عمر:
أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات المتأهلة للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020، بتأجيل قرعة البطولة بسبب فيروس كورونا.
وكان من المقرر إقامة قرعة الأولمبياد يوم 23 أبريل المقبل في زيورخ بسويسرا، قبل إصدارة فيفا قراره بالتأجيل لموعد يحدد لاحقا.
واجتاح فيروس كورونا، العالم وكان سببا في تجميد النشاط الرياضي في غالبية بلدان العالم.
من جانبه، أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني جاهز للتعامل مع كافة التداعيات سواء باقامة البطولة الاولمبية في موعدها أو تم تأجيلها لموعد لاحق وان هناك تواصل دائم مع اللاعبين.
واعرب شوقي غريب عن تمنياته بالسلامة لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وان يتجاوز الجميع المحنة في اقرب وقت.
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