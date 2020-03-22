مدرب إيطاليا: فقدت أصدقائي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، إنه فقد بعض أصدقائه بسبب فيروس كورونا، كما اعترف بأن رؤية قافلة المركبات العسكرية التي حملت التوابيت كانت بمثابة لكمة على الوجه.

وتعاني إيطاليا من تفشي فيروس كورونا في أنحاء الدولة، وتسبب في وفاة ما يزيد على 4 آلاف شخص حتى الآن.

وخلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قال مانشيني: "أنا قلق بشأن والدي، اتصلت بي شقيقتي لتقول أن صديق الطفولة مات بسبب فيروس كورونا، كان يلعب كرة القدم معي عندما كنا صغارا".

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وتعد بيرجامو من البلدان الايطالية الأكثر تضررا من الوباء، وشهت مشهدًا مؤثرا خلال الأيام القليلة الماضية بمرور المركبات العسكرية من البلدة محملة بـ 150 تابوت.

يعلق مانشيني: "كان المشهد مثل لكمة على الوجه، لم يكن أحد مستعدًا لرؤية هذا الجحيم على الأرض، التفكير في أن الناس يموتون بسبب عدم وجود أسرة كافية في العناية المركزة أمر سخيف ، وغير مقبول على الإطلاق".

وأتم مدرب منتخب إيطاليا قائلًا: "يقوم أطبائنا بعمل بطولي ولدي ثقة كاملة بهم، ولهذا لا أفكر في مغادرة إيطاليا ".